Grote Amerikaanse pantserbrigade passeert opnieuw langs Antwerpen kv

23 januari 2019

19u56

Bron: Belga 0 Negentig zware tanks, vijftien houwitsers, 120 gevechtsvoertuigen, 500 rupsvoertuigen, ... De haven van Antwerpen vormt dezer dagen voor de tweede keer de transithaven voor een grote tankbrigade van het Amerikaanse leger die in het kader van de Navo-operatie "enhanced Forward Presence" het oosten van Europa moet beschermen tegen eventuele Russische agressie.

In totaal brengt de brigade 3.500 stukken uitrusting mee. Vier roroschepen (roll-on-roll-offschepen) moeten tegen eind januari al het materiaal overbrengen, zo lichtte de militaire commandant van de provincie Antwerpen, kolonel Paul Haccuria, vandaag toe.

De 3.500 manschappen van de "1st Armored Brigade Combat Team, 1st Infantry Division" uit Fort Riley in de staat Kansas komen met het vliegtuig. Meer dan duizend Amerikaanse militairen verblijven een aantal dagen op het militair domein van Grobbendonk om het materiaal te recupereren. Nadien gaat het langs Duitsland naar Polen, zowel via de weg, het spoor als binnenwateren.



"Alles moet het Belgische grondgebied verlaten hebben tegen 9 februari", aldus Haccuria, die toelichtte dat dit deel van de haven tijdelijk is uitgeroepen tot "militaire zone". Bij het Amerikaanse transport zijn volgens de officier ook ongeveer tachtig Belgische militairen betrokken.

De Amerikaanse ambassadeur in België, Ronald Gidwitz, bedankte de Belgische regering en het leger voor hun ondersteuning van de Amerikaanse troepen. Op vraag van een journalist verzekerde hij dat de Verenigde Staten de Navo niet de rug zullen toekeren, hoewel president Donald Trump regelmatig twijfel zaait over de traditionele militaire alliantie tussen Washington en de Europese landen.

