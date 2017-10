Grote actie Leuvense politie levert 20.284 euro aan achterstallige verkeersbelasting op MV

12u19

Bron: Belga 1 photo_news Bij een grootscheepse politiecontrole in Leuven heeft de Vlaamse Belastingdienst zaterdagavond en -nacht 37 bestuurders betrapt die hun verkeersbelasting en boetes niet betaald hadden, en dat voor een totaal bedrag van 20.824 euro. Daarvan kon 16.782,62 euro onmiddellijk geïnd worden. Vier voertuigen werden in beslag genomen.

De Douane betrapte dan weer drie bestuurders die hun penale boetes niet betaald hadden. Eén van hen kon een afbetalingsplan voorleggen maar de andere twee moesten respectievelijk 640 euro en 77.000 euro ophoesten.



Aan de ALERT-actie namen naast de Douane en de Vlaamse Belastingdienst 30 leden van de Leuvense lokale politie deel, samen met 30 aspirant-inspecteurs van de politieschool, en een drughondengeleider, interceptieploegen en een helikopter van de federale politie.



De politie controleerde op twee plaatsen, eerst langs de Tervuursevest en nadien langs de Nieuwe Mechelsesteenweg en op de autosnelweg ter hoogte van Kessel-Lo. Telkens werd het verkeer langs ANPR-camera's geleid en voertuigen die een "hit" gaven, werden tegengehouden. Een tiental bestuurders die aan de controle probeerden te ontsnappen, werden geïntercepteerd.



3.119 voertuigen

In totaal werden 3.119 voertuigen ANPR-gescand en gecontroleerd in politionele en fiscale databanken, waarvan er 334 aan een grondige controle onderworpen werden. 228 personen en 95 voertuigen werden ook nog eens grondig gecontroleerd in de politionele databanken.



Zeven bestuurders bleken teveel gedronken te hebben, twee wagens waren niet gekeurd en vier niet verzekerd. Een bromfietser bleek geen rijbewijs te hebben en reed rond met een niet-ingeschreven en niet-verzekerd rijwiel waarop een gestolen nummerplaat hing. De politie stelde ook twee processen-verbaal op voor bestuurders met een voorlopig rijbewijs die op dat tijdstip niet mochten rijden, alsook een aantal onmiddellijke inningen onder andere voor gordeldracht en niet-keuring.



Ook waren er tien processen-verbaal voor drugs en vijf voor verboden wapenbezit en werden twee illegalen aangetroffen.