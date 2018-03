Grootvader en kleinkinderen ontsnappen aan ijskoude duik in Roeselaarse vaart na botsing LSI

01 maart 2018

17u29

Bron: Eigen berichtgeving 18

Een 68-jarige grootvader uit Roeselare en zijn twee tienerkleinkinderen zijn deze namiddag rond kwart over vier op het nippertje ontsnapt aan een duik in het ijskoude water van de Vaart naar de Leie in Roeselare. De man had zijn twee kleinkinderen van school gehaald en was met zijn Suzuki Vitara op weg naar huis.

Aan de verkeerslichten van de Kaaistraat aan de Bruanebrug werd de Roeselarenaar wellicht onwel achter het stuur. Hij botste aan de lichten tegen een stilstaande lichte vrachtwagen en donderde daarna aan de rechterkant van de weg enkele meters met de wagen naar beneden, richting waterkant. Dankzij een boompje en de betonnen boord kwam de wagen aan de rand van de vaart tot stilstand. De twee tieners bleven zo goed als ongedeerd, hun grootvader werd met een brancard door de brandweer uit zijn hachelijke positie achter het stuur gehaald.