Grootste springkasteel ter wereld staat binnenkort in België TTR

11 maart 2018

18u52

Bron: Facebook 1833 Weldra staat het grootste springkasteel ter wereld in Gent. In Flanders Expo vindt op 7 en 8 april de dertigste editie van FACTS plaats, waar science fiction, televisie en videogames centraal staan. Daarnaast kunnen bezoekers er kennismaken met The Beast, het grootste opblaasbare obstakelparcours ter wereld. The Beast is goed voor uren springplezier.

The Beast, een springkasteel dat 272 meter lang is en 6.000 kilogram weegt, komt dit jaar naar de sciencefiction- en fantasybeurs FACTS in Gent. In 2017 konden bezoekers zich al uitleven op The Beast, maar het springkasteel was toen nog veel kleiner. In tegenstelling tot vorig jaar wordt het dit jaar in twee gedeeld, waardoor nog meer bezoekers zich kunnen amuseren op het reusachtige monster, dat een inhoud van maar liefst 2 miljoen liter lucht heeft.

Naast The Beast komt ook Emelie de Ravin, beter bekend als Belle in de ABC-serie 'Once Upon A Time' op 7 en 8 april naar FACTS. Handtekeningenjagers kunnen er in de rij komen staan om de actrice, die ook een rol had in 'Lost' en 'Roswell', te ontmoeten. Tickets zijn te koop op de website van FACTS.