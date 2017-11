Grootste sluis ter wereld buiten gebruik door olievervuiling Redactie

Bron: Belga 1 Kristof Pieters De Kieldrechtsluis (onderaan in beeld) ligt in het verlengde van het Deurganckdok. De Kieldrechtsluis, de grootste sluis ter wereld en een belangrijke toegang tot de Antwerpse haven op de Linkerscheldoever, is sinds zondagmorgen buiten dienst. De oorzaak is volgens het Havenbedrijf Antwerpen een aanzienlijke olievervuiling in de sluis. De hinder zou beperkt zijn.

"Het reinigen van de sluis is volop aan de gang en blijkt een moeilijke klus. Het Havenbedrijf krijgt ondersteuning van Brabo Cleaning en de Civiele Bescherming. Voorlopig is het nog niet duidelijk wanneer ze opnieuw in dienst kan worden genomen, maar er wordt met man en macht gewerkt om de sluis zo snel als mogelijk opnieuw operationeel te krijgen", klinkt het bij het Havenbedrijf.

Oorzaak is onduidelijk

De sluis, gelegen in Beveren, blijft afgesloten, omdat men wil vermijden dat de smurrie zich verspreidt naar het Deurganckdok of het Waaslandkanaal. Hoe de vervuiling in de sluis terecht is gekomen, is niet duidelijk.

"De hinder voor het scheepvaartverkeer blijft momenteel beperkt, aangezien alle scheepvaartverkeer via de andere toegangspoort, de Kallosluis, wordt geleid", klinkt het.