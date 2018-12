Grootste rampoefening ooit op Brusselse Noord-Zuidverbinding met 200 figuranten "geslaagd” jv

02 december 2018

06u45

Bron: belga 0 De grootschalige rampoefening vannacht op de Noord-Zuidas in Brussel, waarbij een botsing met een trein werd nagebootst, is globaal genomen "geslaagd". Dat zegt de woordvoerder van Infrabel, de beheerder van het spoornet.

"Iedereen kon worden geëvacueerd, het is gelukt", verklaarde Frédéric Sacré omstreeks 3 uur vanochtend. De oefening, de grootste ooit op deze belangrijke spoorverbinding, startte omstreeks 1 uur 's nachts. Er werd een treinbotsing aan lage snelheid gesimuleerd, waarbij 29 mensen gewond raakten en er brand ontstond.

Alles samen namen 450 mensen aan de oefening deel, onder wie 70 brandweerlui en meer dan 200 figuranten, maar ook medisch personeel en politiemensen. Later volgt er nog een grondige evaluatie met de verschillende diensten, maar op het eerste gezicht verliep de oefening geslaagd, klonk het na afloop bij Infrabel.

Zoals de procedure voorziet, richtten de hulpdiensten ter plaatse een operationele commandopost in, een veiligheidsperimeter, twee vooruitgeschoven medische posten en een opvangcentrum. Er moest onder meer een brand geblust worden en de reizigers moesten snel worden geëvacueerd via de nieuw aangelegde nooduitgang ter hoogte van de Komediantenstraat. De samenwerking zou vlot zijn verlopen.

De oefening moet het einde van de vier jaar durende werken aan de tunnel op de Noord-Zuidverbinding inluiden. De bedoeling was ook om de nieuwe veiligheidsuitrustingen in de tunnel te testen, net als de nieuwe evacuatie- en interventieprocedures. Volgens Infrabelwoordvoerder Sacré waren er rookmachines aan het werk die het zicht voor de brandweer beperkten. "We waren benieuwd om te zien hoe het rookafzuigsysteem zou werken, maar het detecteerde precies waar de brandhaard was en de ventilatoren bliezen de rook weg. Alles heeft heel goed gewerkt".

De brandoefening is een essentiële stap met het oog op de certificering van de nieuwe veiligheidsuitrustingen door DVIS (Dienst voor Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen).

De Brusselse Noord-Zuidverbinding is al sinds 1952 in gebruik. Op weekdagen rijden er over de zes sporen telkens bijna 1.200 treinen.