Grootste politieoperatie sinds jaren voor politie Brussel: NAVO-top én halve finale voor de Rode Duivels

10 juli 2018

05u27

Bron: Belga 1 Brussel staat de komende drie dagen in het teken van de NAVO-top, met een voetbal-intermezzo vanavond wanneer de Rode Duivels in Sint-Petersburg hun halve finale op het WK tegen Frankrijk spelen. De politie staat voor een van de grootste operaties sinds jaren.

De NAVO-top duurt twee dagen, morgen en overmorgen, en vindt plaats op twee locaties. Overdag spreken de staats- en regeringsleiders elkaar in het nieuwe hoofdkwartier van de NAVO in Haren. Drie officiële diners, voor de leiders, de ministers van Buitenlandse Zaken en de ministers van Defensie, vinden dan weer plaats woensdagavond in de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis in het Jubelpark. Maar liefst 55 delegaties en 29 staats- of regeringsleiders maken hun opwachting. Onder hen dus Donald Trump, die vanavond landt in Melsbroek aan boord van de Air Force One.

Routine-interventies

Voor de lokale politie gaat het om een van de grootste operaties sinds jaren, aldus de woordvoerster van de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene, Ilse Van De Keere. Ze benadrukt dat de Brusselse politie ook op andere evenementen aanwezig moet zijn, zoals het WK voetbal, Brussel-Bad of het feest van de Vlaamse Gemeenschap. "En we hebben ook personeel nodig om de routine-interventies te verzekeren", zei ze. De lokale politie van Brussel krijgt dan ook versterking van de federale politie en agenten uit andere zones.

Zowat 2.400 agenten en duizend soldaten zullen instaan voor de veiligheid en logistieke aspecten van de top, aldus premier Charles Michel.

Enkele straten in Brussel zullen gesloten worden voor het verkeer. Ook komen verschillende veiligheidszones in de hoofdstad, zoals in de omgeving van de NAVO en van het koninklijk paleis, de Amerikaanse ambassade, het Jubelpark en het Schuman-rondpunt.

Verschillende vredesbewegingen riepen op tot een burgermobilisatie morgenavond rond het Jubelpark, om tijdens het diner van de leiders een menselijke ketting te vormen.

