Grootste onderwijsvakbond eist dat mondmaskers in secundair verplicht blijven: "Leraars zijn geen marionetten"

28 mei 2020

21u24

Bron: Belga 12 De grootste onderwijsvakbond COC eist dat het dragen van een mondmasker verplicht blijft voor leerlingen uit het middelbaar onderwijs. Dat meldt het Nationaal Bestuur na een spoedberaad. Scholen die op een andere manier willen heropstarten dan eerder voorzien moeten bovendien nieuwe risicoanalyses uitvoeren.

“Op 22 mei maakten de verantwoordelijken van het onderwijsveld afspraken over de organisatie van de scholen. Die zouden gelden tot het einde van het schooljaar”, aldus de vakbond. Gisteren werden er in het federale overlegcomité echter zonder nieuw overleg met alle partners andere beslissingen genomen.

"Afspraken aanpassen enkel op basis van 'voortschrijdend inzicht' is een aanfluiting van dat overleg en van de inzet van zovele onderwijsmensen in het veld. Veiligheidsregels zijn voor sommigen blijkbaar een blok aan het been. Zonder enige wetenschappelijke evidentie worden regels à la minute aangepast. Niemand lijkt wakker te liggen van de psycho-emotionele toestand waarin het onderwijspersoneel zich momenteel bevindt”, klinkt het.

De vakbond benadrukt dat de afstand van vier vierkante meter tussen jonge kinderen niet de enige maatregel is die losgelaten werd. Het overlegcomité besliste namelijk ook dat mondmaskers voor leerlingen en personeel in het secundair onderwijs niet langer verplicht zijn, enkel nog aanbevolen. En dat terwijl in het draaiboek voor het Vlaams onderwijs wel nog staat dat mondmaskers voor personeel in alle onderwijsniveaus en leerlingen vanaf het secundair verplicht zijn.

Nog geen staking

“Onderwijsmensen zijn geen marionetten”, benadrukt COC. Ze eist dan ook dat scholen die de regels rond de heropstart willen aanpassen een nieuwe risicoanalyse uitvoeren. Daarnaast zou het gebruik van mondmaskers in het secundair verplicht moeten blijven.

“Als aan deze eisen niet tegemoet gekomen wordt, kan van een uitbreiding van de heropstart geen sprake zijn", aldus secretaris-generaal van COC Koen Van Kerkhoven. Als ook maar één leerling in het secundair geen mondmasker draagt, heeft een leerkracht het recht om zich aan die onveilige situatie te onttrekken. Bij problemen zal COC hen bijstaan. De vakbond plant nog geen algemene acties zoals een staking, maar veel zal afhangen van de beslissingen van directies en schoolbesturen.

In VTM Nieuws gaf minister van Onderwijs Ben Weyts aan dat leerlingen geen zeven uur aan een stuk een mondmasker kunnen dragen.



