Grootste klimaatmars ooit in ons land: maar liefst 70.000 mensen op de been ttr dvde

27 januari 2019

12u22

Bron: belga, vrt nws, eigen berichtgeving, VTM Nieuws 46 Vandaag verwachtten de organisatoren van Rise for Climate ongeveer 30.000 mensen op de klimaatmars in Brussel, maar volgens de Brusselse politie waren er maar liefst 70.000 betogers aanwezig. Daarmee is het de grootste klimaatmars ooit in ons land. “Indien de politici ons nu nog niet gehoord hebben, dan zal het payback time worden met de verkiezingen”, klinkt het bij de organisatoren van Rise for Climate.

De klimaatmars, waarop vandaag 70.000 mensen aanwezig waren, heeft zich vanmiddag omstreeks 13.30 uur op gang getrokken aan het station Brussel-Noord. Dat is een half uur eerder dan de officiële start, die gepland stond voor 14 uur. Maar liefst 30.000 mensen trokken per trein naar Brussel, zo schat spoorwegmaatschappij NMBS. Verschillende mensen meldden deze ochtend op sociale media dat de treinen overvol zaten. Er werden bijgevolg extra treinen ingezet naar en van Brussel.

Zoals verwacht waren er opvallend veel families aanwezig, maar ook veel jeugdbewegingen en andere organisaties. Zo werden er delegaties van 11.11.11, Oxfam, Velt (Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren), Clibi (Climat & Biodiversité) en Animal Rights opgemerkt in de massa. Ook de vakbonden en politieke partijen als Groen, sp.a en PVDA waren vertegenwoordigd.

De organisatoren van Rise for Climate reageren tevreden met de historische opkomst. “Er is gewoon een ongelooflijk momentum en dit is ook de verdienste van al het eerdere werk en de mobilisaties die hieraan zijn vooraf gegaan”, vertelt een emotionele Karen Naessens van Rise for Climate. “Indien de politici ons nu nog niet gehoord hebben, dan zal het payback time worden met de verkiezingen. De verkiezingen zullen hopelijk iets teweeg brengen.”

Opstootje en aanhoudingen

Kort nadat de stoet op gang kwam, vond een opstootje plaats tussen voor- en tegenstanders van kernenergie. Daarnaast werden bij een actie aan het kruispunt Kunst-Wet rond 13.30 uur zestien mensen administratief aangehouden. “Ze werden opgepakt omdat ze de neutrale zone nabij het federaal parlement niet wilden verlaten”, zegt Ilse Van de keere, woordvoerster van de lokale politie van Brussel.

Speech Anuna De Wever

De kop van de stoet arriveerde rond 15.00 uur aan het Europees Parlement. Daar namen verschillende sprekers, onder wie klimaatspijbelaar Anuna De Wever, het woord over het huidige klimaatbeleid. “Er is een rapport van het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). Praat met die experts en vorm een beleid. Want driehonderd jongeren uitnodigen heeft niet veel nut. Nodig beter driehonderd experts uit en maak een klimaatakkoord, waardoor wij kunnen zeggen: ‘Het komt in orde’”, aldus Anuna De Wever, initiatiefneemster van het jongerenprotest tegen het klimaatbeleid, op de betoging in Brussel.

“Ik vind de reacties van politici een beetje jammer, omdat ik het gevoel heb dat ze nog steeds de urgentie niet inzien”, zei ze tijdens haar speech. “De oplossingen zijn er, er zijn manieren om dit probleem aan te pakken. Alle experts tonen aan dat dat nu moet, maar dat is precies nog niet helemaal duidelijk.”

Lees hier het portret van Anuna De Wever (17), de klimaatstrijdster die geen jongen en geen meisje wil zijn.

“Jongeren zijn medestanders, geen tegenstanders van beleid”

De klimaatjongeren hadden twee weken geleden een onderhoud met de Vlaamse regering, waarna minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) liet weten de jongeren rond de tafel te willen brengen met klimaatexperts. De minister kondigde aan een jongere uit elke Vlaamse gemeente te willen uitnodigen, of zowat driehonderd in totaal. Schauvliege, die deze middag te gast was in VTM Nieuws, zei dat ze de betogers vooral als “medestanders ziet en niet als tegenstanders van het beleid”.

Voorts zei de minister dat ze pleit voor een heffing op vliegtickets in Europa. “Ondertussen zullen we bekijken of we in Vlaanderen een beperkte bijdrage kunnen introduceren. Het kan echter niet de bedoeling zijn dat enkel mensen die centen hebben nog kunnen vliegen.”