Grootste discretie in afwachting van echte onderhandelingen over nieuwe Waalse regeringen HL

19 augustus 2019

17u55

Bron: Belga 0 De PS, MR en Ecolo houden ook maandag de grootste discretie in acht over de vorming van nieuwe regeringen voor het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap. De contacten, bilateraal en in verschillende formats, gaan net als de voorbije dagen door, maar het is nog steeds wachten op echte onderhandelingen.

De Franstalige openbare omroep RTBF meldde dat de basisnota van PS-voorzitter Elio Di Rupo stukje voor stukje bij de gesprekspartners aan het belanden is, maar de socialistische partij bevestigt noch ontkent. "Het werk gaat voort in de grootste discretie en vertrouwelijkheid", zo klinkt het.

"We komen bij de kern van de zaak, met de hoop om zo snel mogelijk te slagen. Er gaan in eerste instantie bilaterale contacten zijn en dan, zo lijkt het, zal Elio Di Rupo in zijn rol van formateur alles samenbrengen", zo gaf MR-fractieleider Jean-Paul Wahl aan op de commerciële zender Bel-RTL.

Voorzittersverkiezingen Ecolo

Indien de drie partijen de komende dagen echte onderhandelingen zouden aanvatten, dan zou het vooruitzicht van voorzittersverkiezingen bij Ecolo de zaken wel kunnen vertragen, meent Wahl. Hij sluit niet uit dat Ecolo, dat numeriek niet nodig is om een meerderheid te maken, de onderhandelingstafel zou kunnen verlaten. Maar de groenen vertegenwoordigen volgens hem "een bepaalde politieke macht, en dit verkiezingsresultaat moet in de mate van het mogelijke gerespecteerd worden".