Grootste centrale binnen ACV keurt loonakkoord goed kg ttr

22 maart 2019

12u52

Bron: Belga 0 De christelijke bediendebond LBC heeft het ontwerp van Interprofessioneel Akkoord (IPA) goedgekeurd met 54 procent van de stemmen. Een “erg krappe meerderheid”, onderstreept de vakbondscentrale, de grootste binnen het ACV, zelf.

De invulling van de welvaartsenveloppe voor het optrekken van de uitkeringen en de pensioenen kan LBC-NVK het meest bekoren. “Bovenop de index zorgt dit voor een stevige verhoging van deze inkomens.” Wat de eindeloopbaan betreft, brengt de IPA-tekst maar een beetje soelaas.

Frustraties

Maar de nipte meerderheid illustreert voor de bond anderzijds “torenhoge frustraties”. Zo moet de hernieuwde loonnormwet - die ditmaal een voorgestelde loonnorm van +1,1 procent opleverde - het opnieuw ontgelden als “sjoemelsoftware”. De wet laat geen goede vergelijking met de buurlanden toe en zorgt voor een “race to the botom”, klinkt dat.



Het akkoord brengt voor LBC ook geen oplossing voor een nefast eindeloopbaanbeleid “dat nu mensen in de ziekteverzekering stort”. De vakbond bespeurt voorts bitter weinig rond zaken als mobiliteit, fietsvergoeding en derdebetalersregelingen.



LBC waarschuwt meteen de politieke partijen. “Indien een volgend regeerakkoord geen herziening inschrijft van deze loonwet en wanneer er geen echte oplossingen komen voor menswaardige en haalbare loopbanen, dan zal sociale rust niet aan de orde zijn, welke regering er ook komt.”

Eén njet

Eerder op de dag had ACV Openbare Diensten het akkoord al goedgekeurd, net als ACV Metea eerder. ACV Voeding en Diensten - de op één na grootste centrale binnen de christelijke vakbond - schoot het ontwerp af, wat het eerste negatieve signaal vanuit het ACV was.



De centrale kan zich niet vinden in de loonmarge van 1,1 procent bovenop de index. “Dat is echt onvoldoende voor ons”, aldus Stalpaert. Vooral die sectoren met lage lonen stemden tegen, zoals de voedingssector, de sector van de dienstencheques of de groene sectoren.



Dinsdag moet duidelijk worden of de drie vakbonden het loonakkoord gaan goedkeuren. Bij de socialistische vakbond valt het ontwerp bij heel wat centrales slecht.

