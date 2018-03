Grootste asielcentrum van Vlaanderen sluit dit jaar HA

26 maart 2018

11u10

Bron: VRT NWS, Het Nieuwsblad, Radio 1 2 Het asielcentrum in Helchteren, waar plaats is voor 700 mensen, sluit dit jaar de deuren. Dat heeft burgemeester Alain Yzermans (sp.a) van de Limburgse gemeente vernomen van het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA).

De tijdelijke opvang in de voormalige legerkazerne aan de Kazernelaan zou tussen de zomer en de herfst geleidelijk afgebouwd worden, schrijft Het Nieuwsblad. Een concrete sluitingsdatum is er nog niet. De vroegere kazerne werd in december 2010, met het nodige protest, in gebruik genomen als asielcentrum. Het is in handen van het Rode Kruis en met 700 plaatsen het grootste van Vlaanderen. Het personeel zou al op de hoogte zijn van de sluiting.

Afgelopen weekend kondigde Francken aan dat de federale regering de begroting in evenwicht wil houden door onder meer het aantal opvangplaatsen voor asielzoekers verder af te bouwen. In ons land zijn er momenteel 23.815 opvangplaatsen, dat aantal zou tegen eind dit jaar naar 17.361 plaatsen zakken. Volgend jaar moet dat aantal nog verminderen tot 16.600. Volgens de staatssecretaris is de asielinstroom stabiel en op een laag niveau "wat ruimte geeft om verder in te krimpen en kosten te besparen".

"Crisis nog niet voorbij"

Vluchtelingenwerk Vlaanderen betreurt de plannen om het aantal plaatsen af te bouwen. Volgens de organisatie is de migratiecrisis helemaal nog niet voorbij. "Wereldwijd zijn er nog meer dan 65 miljoen mensen op de vlucht. Een fractie daarvan belandt in Europa. Europa en ons land moeten hun verantwoordelijkheid nemen", zei directeur Charlotte Vandycke gisteren op Radio 1.

Het gemeentebestuur van Helchteren wil na de sluiting de vroegere plannen voor de kazerne weer bovenhalen. Zo wil het de site meer laten aansluiten bij het natuur- en recreatiedomein Molenheide en zou er een KMO-ruimte komen.