Grootschalige zoekactie naar vermiste Brian (23) levert voorlopig niets op

29 maart 2018

14u46

Bron: Belga 3 Een zoekactie in het Oost-Vlaamse Overmere (Berlare) naar de vermiste Brian Borms heeft voorlopig niets opgeleverd. Op 31 mei 2017 verliet de toen 23-jarige Brian zijn ouderlijke woning in Zele en sindsdien ontbreekt elk spoor van hem.

"De actie loopt nog, maar over ons onderzoek kan ik geen details geven", zegt woordvoerder Patrick Willocx van de federale gerechtelijke politie Oost-Vlaanderen deze middag. "We werken samen met de lokale politie, de civiele bescherming en de scheepvaartpolitie en gebruiken speurhonden en luchtsteun."

"Vermoord"

Gisteren werd al gezocht in Overmere, in de buurt van de E17 en de brug van de Lindestraat. "De jongen verdween spoorloos aan het station van Lokeren nadat hij zijn moeder had gebeld om hem te komen halen. De speurders denken dat de jongen mogelijk is vermoord, of zijn lichaam toch gedumpt is in de buurt", meldde Het Nieuwsblad.

De zaak is in handen van de federale gerechtelijke politie Oost-Vlaanderen, maar over het onderzoek zelf worden geen details gegeven. "Alle pistes staan open", zegt Willocx. "Kwaad opzet is één van de hypotheses, maar dat is logisch na die termijn. We werken samen met de lokale politie, de civiele bescherming en de scheepvaartpolitie en gebruiken speurhonden en luchtsteun. Er zijn ook manschappen van de Vlaams-Brabantse politieschool ingezet. In totaal gaat het om 60 tot 70 personen."