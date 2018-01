Grootschalige zoekactie in Brugse ringvaart na tip over mogelijke menselijke resten in water

Politie en brandweer zijn vandaag een grootschalige zoekactie gestart in de Brugse ringvaart na een tip over menselijke resten in het water. Een voorbijganger merkte een hand op in het water en alarmeerde meteen de hulpdiensten. "Er is een onderzoek gestart", bevestigt de politie.