Grootschalige politieactie op E40 in West-Vlaanderen tegen rondtrekkende inbrekersbendes kv

10 december 2019

17u53

Bron: Belga 0 Verschillende politiediensten hebben maandag een grootschalige actie gehouden aan de op- en afritten van de E40 in West-Vlaanderen. De "Highway"-controleactie was vooral gericht op rondtrekkende inbrekersbendes. In totaal werden 623 voertuigen en 445 mensen gecontroleerd.

De grootschalige actie werd op poten gezet en gecoördineerd door de West-Vlaamse federale politie. Daarbij werd samengewerkt met de lokale politiezones Kouter, Het Houtsche, Brugge, Aalter en Deinze-Zulte-Lievegem. Ook onder andere de West-Vlaamse politieschool, de douane en de Vlaamse Belastingsdienst (VlaBel) waren bij de actie betrokken. Van het Oost-Vlaamse Nevele tot in Oostende stonden in de late namiddag en avond agenten opgesteld aan de op- en afritten van de E40.

Het tijdstip was niet toevallig gekozen, want volgens de politie zijn dit tijdens de herfst en de winter de meest inbraakgevoelige uren. De controles waren dan ook vooral gericht op rondtrekkende dadergroepen. "Met dit soort acties wil de politie niet enkel rondtrekkende dadergroepen op heterdaad betrappen en vatten, maar ook een ontradend effect creëren naar dergelijke groepen toe en het veiligheidsgevoel van de burger verhogen", klinkt het in een persbericht.



Drie gecontroleerde personen stonden geseind en vier mensen beschikten niet over geldige verblijfsdocumenten. Daarnaast werd ook vastgesteld dat vijf bestuurders zonder geldige verzekering en een bestuurder zonder geldig rijbewijs op pad waren. Vijf mensen bleken onder invloed van alcohol of drugs achter het stuur te zitten. In twee gevallen werden ook verdachte handelingen in het kader van mensensmokkel vastgesteld. Bij een andere controle kwamen dan weer vermoedens van drugsfeiten aan het licht.

Uiteindelijk werden drie voertuigen in beslag genomen en drie rijbewijzen onmiddellijk ingetrokken. Bovendien konden de douane en VlaBel respectievelijk ruim 83.000 euro openstaande boetes en bijna 14.000 euro onbetaalde belastingen innen.