Grootschalige oefening moet hulpdiensten voorbereiden op biologische terreuraanslag kg

19 juni 2018

13u23

Bron: Belga 0 In de legerkazerne van Peutie vindt vandaag een grote oefening plaats. De hulpdiensten zetten er een bioterroristische aanslag in scène om de samenwerking tussen de verschillen diensten te trainen en om nieuwe technologieën te testen. Er nemen 300 mensen uit binnen- en buitenland deel aan de oefening.

Tijdens de finale van de Champions League in Brussel loopt er een tip bij de veiligheidsdiensten binnen over een nakende terreurdreiging. De politie vindt vervolgens een clandestien laboratorium dat wijst op chemische, biologische, radiologische of nucleaire (CBRN) stoffen. Tegelijkertijd loopt het nieuws binnen dat enkele VIP's zwaar ziek zijn geworden na een maaltijd in een nabijgelegen restaurant. Dat scenario vormt de basis van de oefening "Bio Garden" die plaatsvindt in de kazerne in Peutie en in het Federaal Crisiscentrum in Brussel.

"Het is een complexe case, maar dat moet. De realiteit haalt ons soms in", zei minister van Volksgezondheid Maggie De Block, die samen met defensieminster Steven Vandeput en minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon aanwezig was tijdens de oefening.

Gespecialiseerd team

Er wordt onder meer een nieuwe communicatietechnologie getest om realtime beelden en gegevens door te sturen naar het Crisiscentrum in Brussel. Daar moet dan uitgemaakt worden wat er juist aan de hand is en welke beschermingsmaatregelen eventueel nodig zijn.

Het Crisiscentrum is een apart team aan het uitbouwen dat zich zal specialiseren in CBRN-dreigingen. Momenteel bestaat die ploeg al uit een drietal mensen, maar dat moeten er uiteindelijk een tiental worden. Het gaat om mensen van het Crisiscentrum zelf, maar ook om teamleden die gedetacheerd worden van andere instanties.

Nieuw noodplan

Toevallig verschijnt net nu een nieuw "noodplan CBRN" in het Staatsblad. "Een up-to-date noodplan CBRN was een nog ontbrekend puzzelstuk in de algehele noodplanning in het kader van terroristische dreiging", zei minister Jambon. "Daarmee pikken we in op een van de aanbevelingen van de parlementaire commissie aanslagen. Belangrijk, want zo zorgen we ervoor dat we terroristen en criminelen ook inzake mogelijk gebruik van bijvoorbeeld chemische of biologische wapens twee stappen voor blijven. We moeten voorbereid zijn, ook al hebben we geen indicaties dat dergelijke aanvallen voorbereid worden", stelde Jambon gerust.

Mobiel laboratorium

Bij de oefening in Peutie wordt er in een mobiel laboratorium onderzoek uitgevoerd. Minister De Block: "In het geval van een chemische aanval kan er op drie uur tijd een mobiel laboratorium opgezet worden. Daar kunnen bloed, verdachte stoffen, en dergelijke op een veilige manier onderzocht worden. Ook DNA-analyse is mogelijk in zo'n lab."

"Dit is geen theoretisch verhaal, de bedreiging bestaat wel degelijk. Dat hebben we geleerd uit de aanval in Salisbury", verduidelijkte ook Eurocommissaris voor Veiligheid Julian King, die de oefening bijwoonde. King verwees naar de aanval op 4 maart met een zenuwgas op de Russische dubbelspion Sergej Skripal en diens dochter Joelia. "Als het daar, gewoon in de straten van een Europese stad, kan gebeuren, kan het overal gebeuren en we moeten klaar zijn. Oefeningen zoals die van vandaag helpen ons en we moeten een netwerk van Europese experts opzetten. De Europese Commissie steunt dat."