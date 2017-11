Grootschalige drugshandel opgerold na arrestatie van man in Bilzen en vrouw in Alken

De lokale recherche van de politiezone Kanton Borgloon heeft met de arrestatie van een vrouw in Alken en een man in Bilzen een grootschalige handel in drugs opgerold. Dat maakte het Limburgse parket vandaag bekend. De speurders startten enkele weken geleden een onderzoek naar de verspreiding van drugs door een 39-jarige vrouw uit Alken en een 52-jarige man uit Bilzen. Huiszoekingen leverden de nodige bezwarende elementen op.