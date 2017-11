Grootschalig onderzoek naar diabetes om aantal patiënten terug te dringen jv

Samen met de Vlaamse overheid start de Diabetes Liga volgend jaar met een grootschalig bevolkingsonderzoek naar diabetes, naar analogie met de screening naar kanker. Dat schrijven de kranten van Mediahuis. Het moet het aantal nieuwe patiënten - in Vlaanderen zo'n 20.000 per jaar - terugdringen.

Het aantal mensen dat aan diabetes lijdt, stijgt snel. Dat is een gevolg van de vergrijzing en onze ongezonde levensstijl. Volgens de Diabetes Liga kampt op dit moment één op de twaalf Belgen met de aandoening. Tegen 2030 zou één op de tien landgenoten patiënt zijn, of meer dan een miljoen patiënten.

Om de groei een halt toe te roepen, heeft de Liga een methode ontwikkeld om op grote schaal te screenen op diabetes type 2, de meest voorkomende variant. De methode is gebaseerd op een eenvoudige vragenlijst. Wie de acht korte vragen beantwoordt, komt te weten hoe groot zijn risico is om binnen de tien jaar suikerziekte te krijgen. Die kans varieert tussen 1 en 50 procent. "Met de juiste ingrepen kunnen we de kans dat iemand met een hoog risico de ziekte effectief krijgt, met de helft verkleinen", zegt professor Christophe De Block, voorzitter van de Liga.

Ook al is de vragenlijst klaar, het bevolkingsonderzoek begint pas in de loop van volgend jaar. Er moeten per regio immers voldoende opgeleide coaches zijn die helpen met het opbouwen van een gezonder leven.