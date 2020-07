Grootschalig drugsnetwerk ontmanteld in Luik Redactie

10 juli 2020

17u33

Bron: Belga 3 De federale gerechtelijke politie van Luik (afdeling georganiseerde misdaad) heeft een Belgisch-Albanees netwerk ontmanteld in de regio Luik dat zich bezighoudt met internationale drugshandel. Dat meldt het parket van Luik vrijdag.

Op 7 en 9 juli voerde de federale gerechtelijke politie van Luik, bijgestaan door speciale eenheden, verschillende huiszoekingen en arrestaties uit in de regio's Luik, Verviers en Brussel.

Zeventien mensen werden daarbij gearresteerd. Hiervan werden er zeven onder voorwaarden vrijgelaten en negen verdachten werden door een onderzoeksrechter van Luik aangehouden.



Tijdens de huiszoekingen ontdekte de politie cocaïne, een cannabisplantage, synthetische drugs, pistolen, valse identiteitsdocumenten en 35.000 euro. Acht auto's werden ook in beslag genomen door de politie.

De man aan het hoofd van het netwerk is een Albanees die bij de politie van Luik bekendstaat omdat hij in 2011 met andere landgenoten werd gearresteerd. Bij die eerste arrestatie nam de politie 6,5 kg cocaïne, 29 kg versneden producten en 175.000 euro in beslag.