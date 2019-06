Grootouders zetten protest van klimaatjongeren voort tijdens examens KVDS

20 juni 2019

15u23

Bron: Belga 0 Binnenland De Grootouders voor het Klimaat hebben vandaag als ‘Climate Bastards’ het klimaatprotest van de studerende jongeren voortgezet in de buurt van het federaal parlement. Anuna De Wever onderbrak haar examens even om toch steun te betuigen aan de oma's en opa's.

Het is niet toevallig dat de grootouders net de de dag van de eedaflegging van de federale parlementsleden kozen, die samenvalt met een belangrijke Europese top. Op die top ligt een belangrijk ontwerp van Europees klimaatplan op tafel. Maar in België zijn de grootouders minder hoopvol over de politieke wil om de klimaatopwarming eens en voor altijd aan te pakken.

Verkiezingen

"Het is dubbel want de klimaatcrisis is al 40 jaar bekend en eindigt niet met de verkiezingen. Het gaat verder dan dat. Helaas zijn er in Vlaanderen nu wel mensen aan de macht die niet de grootste ambitie hebben voor het klimaat en dus moeten we de vinger aan de pols houden", zegt Koen Platevoet, woordvoerder van de Grootouders voor het Klimaat.





Het protest van de oma's en opa's werd ook gesteund door Extinction Rebellion, een sociale beweging die geweldloos verzet gebruikt om te protesteren tegen klimaatverandering. Een deel van hen probeerde aan de achterkant van het federaal parlement in de neutrale zone te protesteren, maar ze werden meteen door politie op afstand gehouden en ingesloten.