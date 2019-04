Grootouders voor het Klimaat roepen op om donderdag massaal te betogen na teleurstellende opkomst op vorige mars kg

08 april 2019

09u56

Bron: Belga 0 De Grootouders voor het Klimaat roepen in een open brief op om donderdag 11 april in Brussel massaal de dertiende "Mars voor een betere toekomst" van Youth for Climate bij te wonen. Ze willen de jongeren, hun kleinkinderen, een extra hart onder de riem steken, nadat het protest de afgelopen week enigszins uitdoofde en er volgens de politie slechts vijfhonderd betogers aanwezig waren.

Boegbeeld Anuna De Wever gaf na de mars op 4 april toe dat ze wel rust konden gebruiken, maar toch gaan ze door tijdens de paasvakantie. De jongeren zijn namelijk nog niet tevreden. De politici tonen nog niet genoeg ambitie.



"Omdat de jongeren al dertien weken hun acties volhouden, krijgen ze het moeilijker. Velen zijn ook erg ontgoocheld door de weinig hoopgevende houding van de beleidsmensen. Daarom gaan ze proberen om tijdens de paasvakantie zoveel mogelijk grootouders mee te brengen. En grootouders kunnen de dappere klimaatspijbelaars steunen door met hun jonge kleinkinderen te komen", klinkt het in de open brief van de Grootouders voor het Klimaat.



Ze roepen op om donderdag 11 april met zoveel mogelijk oma's en opa's deel te nemen aan de klimaatmars in Brussel. Wie zijn kleinkind niet kan meenemen, wordt gevraagd een foto van hem of haar mee te dragen.

Bekijk ook: