Grootmoeder Mehdi Nemmouche is boos en beschaamd

15 februari 2019

Tassadit Reski, de grootmoeder van Mehdi Nemmouche, is boos en beschaamd voor wat haar kleinzoon zou gedaan hebben. Dat zei de vrouw aan de Franse speurders die haar ondervroegen in het onderzoek naar de aanslag op het Joods Museum in Brussel. Op het assisenproces, waar Mehdi Nemmouche terechtstaat, kwam de 78-jarige vrouw niet opdagen.

"Mehdi heeft stommiteiten begaan, ik heb geweend toen ik het nieuws vernam", verklaarde de vrouw. "Ik heb geweend voor de slachtoffers, op hem ben ik boos. We zijn thuis nooit racistisch geweest, er is nooit iets over Joden gezegd.”



Mehdi Nemmouche groeide op bij een pleeggezin maar bezocht zijn grootmoeder wel regelmatig. Vanaf de leeftijd van 16 jaar woonde hij ook bij haar thuis.

“Foute mensen”

"Hij behaalde een middelbaar diploma maar begon met foute mensen om te gaan en stommiteiten te begaan", aldus de grootmoeder. "Hij heeft tweemaal in de cel gezeten en is dan naar Zuid-Frankrijk getrokken. Daar heeft hij vijf jaar in de gevangenis gezeten. Niemand van de familie heeft hem toen bezocht. Toen hij terugkwam, in december 2012, was hij veranderd. Hij bad vijf maal per dag, kleedde zich traditioneel. Ik waarschuwde hem dat hij niet zoals die religieuze gekken moest doen en naar het buitenland trekken."

Syrië

Begin 2013 vertrok Nemmouche toch naar Syrië. Vanuit dat land hield hij wel contact met zijn grootmoeder en tante maar vertelde hen weinig tot niets over zijn activiteiten daar. In maart 2014 dook hij weer bij zijn grootmoeder op, met een zwarte sporttas.

"Daarin zaten alleen kleren, zelfs geen paspoort" verklaarde de grootmoeder. "Ik heb hem toen gevraagd of hij in Syrië was geweest maar hij antwoordde daar niet op. Ik had wel mijn vermoedens, ik had het nieuws over die regio gevolgd."

Tranen

Volgens zijn grootmoeder heeft Nemmouche spijt en is hij beschaamd over wat hij gedaan heeft. "Toen hij me belde vanuit de gevangenis in België, ben ik boos op hem geworden. Hij is daarop beginnen wenen. Ik ben boos op hem en op de mensen die zijn hoofd hebben vervuild.”