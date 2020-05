Groot tekort aan plaatsen in inburgeringscursussen, Somers wil tekort tegen 2022 wegwerken JOBR

29 mei 2020

15u57

Bron: Belga 0 Vlaanderen kampt met een groot tekort aan cursusplaatsen voor inburgeraars. Het tekort aan cursusplaatsen Maatschappelijke Oriëntatie liep de voorgaande jaren op tot meer dan 9.000. Dat blijkt uit jaarverslag van 2019 van het Agentschap Integratie en Inburgering. Er is nu een actieplan uitgewerkt dat het tekort zo snel mogelijk moet wegwerken. Volgens prognoses en simulaties zou het twee jaar duren vooraleer het tekort is weggewerkt.

Uit de cijfers van 2019 blijkt dat de dienstverlening van het Agentschap Integratie en Inburgering op alle vlakken is toegenomen. Zo is het aantal inburgeringscontracten gestegen naar 16.510, een stijging van 7 procent tegenover het jaar daarvoor. Het aantal cursisten voor de cursus Maatschappelijke Oriëntatie is naar 13.112 gestegen, een toename van 8 procent. In totaal werden er ook 3 procent meer inburgeringsattesten uitgereikt, namelijk 11.159. Die cijfers komen in de buurt van het recordjaar 2016, toen de verhoogde instroom van nieuwkomers zorgde voor een piek in alle cijfers.

Maar uit de cijfers blijkt ook dat er een probleem is met de cursussen Maatschappelijke Oriëntatie (MO). De cursus MO is het lessenpakket dat een nieuwkomer krijgt om meer te leren over leven en werken in Vlaanderen, gaande van heel praktische zaken zoals “hoe werkt het openbaar vervoer?” tot lessen over waarden en normen. Uit het jaarverslag van 2019 blijkt dat er een grote kloof bestaat tussen het aantal cursisten en het aantal beschikbare cursusplaatsen. Zo spreekt het rapport van een “vermoedelijk” tekort van 3.800 cursusplaatsen in 2019. “Volgens de huidige prognoses en simulaties ligt de termijn voor het wegwerken van het tekort aan cursusplaatsen op twee jaar. Meer concreet de afbouw van de achterstand in 2020 en 2021 met telkens ongeveer 4.700 cursusplaatsen”, zo staat in het rapport.

Actieplan

Het agentschap heeft intussen in overleg met Vlaams minister van Inburgering Bart Somers (Open Vld) een actieplan opgesteld dat “de kloof tussen het aantal nodige en aangeboden cursusplaatsen wil wegwerken”. Zo is het onder meer de bedoeling om het aantal cursusplaatsen te verhogen door lesgevers meer cursussen te laten geven, de capaciteiten van de klassen uit te breiden, cursussen te digitaliseren en om de cursussen op een meer efficiënte manier te organiseren.

Uitdaging

“De uitdaging is groot, maar niet onoverkomelijk”, zegt Jo De Ro, de nieuwe directeur van het Agentschap Integratie en Inburgering. “Het is goed dat de cijfers nu in beeld zijn en dat er meteen ook een actieplan tegenover staat. Ik merk dat de mensen op het terrein ongelofelijke inspanningen leveren om zoveel mogelijk cursusplaatsen te creëren. Tot slot moeten we er ons goed van bewust zijn dat er altijd een groep op het einde van het jaar zal zijn die pas het jaar nadien kan instappen. Alleen moeten wij ervoor zorgen dat die groep zo klein mogelijk is”, aldus De Ro.

Om van samenleven in diversiteit een succes te maken, werken we aan een moderner en performanter inburgeringsbeleid Bart Somers

“Nu we het tekort aan cursusplaatsen in kaart hebben gebracht is het onze ambitie om het tekort zo snel mogelijk weg te werken”, zegt minister van Inburgering Bart Somers. “Om van samenleven in diversiteit een succes te maken, werken we aan een moderner en performanter inburgeringsbeleid waarbij we onder meer extra gaan inzetten op digitalisering en innovatieve lestechnieken. Een inburgeringsbeleid is voor mij in de eerste plaats een emancipatorisch beleid. Een beleid dat meer vraagt van de nieuwkomer, maar ook meer ondersteuning en kansen geeft”, zegt de minister.

Kritiek

Oppositiepartij Groen reageert “verbolgen” op het tekort aan cursusplaatsen. Volgens Vlaams parlementslid An Moerenhout zijn er “veel kostbare jaren verloren gegaan door het wanbeleid van voormalige ministers Homans (N-VA) en Bourgeois (N-VA)”. Groen heeft al langer kritiek op het tekort aan cursusplaatsen en de wachttijden. “Vandaag wordt het tekort aan cursussen zwart op wit bewezen. Het is nu aan de bevoegde minister Somers om het aanbod terug te verhogen. Dat hij een plan heeft opgemaakt om de achterstand op twee jaar tijd bij te benen, is hoopvol”, aldus Moerenhout

Laat onafhankelijke experten richting geven aan het beleid. En geef daarnaast ook een volwaardige plek aan het middenveld in het bestuur An Moerenhout

Groen dringt ook opnieuw aan op een grondige hervorming van het Agentschap. “We moeten af van het overdreven centralisme en de bureaucratisering van de sector. Ook de Raad van Bestuur moet gedepolitiseerd worden. Het wanbeleid van N-VA heeft immers jaren kunnen aanslepen omdat alle belangrijke functies en mandaten in handen waren van dezelfde partij. Dat kan niet meer. Laat onafhankelijke experten richting geven aan het beleid. En geef daarnaast ook een volwaardige plek aan het middenveld”, zegt Moerenhout.

