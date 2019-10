Groot tekort aan binnenkort verplichte rookmelders IB

29 oktober 2019

06u14

Bron: Belga 10 Vanaf 1 januari 2020 zijn rookmelders verplicht in alle Vlaamse woningen. Maar doordat er de laatste maanden een ware stormloop was op de toestellen - mede dankzij een grootschalige preventiecampagne - zitten verschillende brandweerzones, gemeenten en preventieverenigingen zonder voorraad.

Dat schrijven De Standaard, Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg vandaag.

Warenhuizen en doe-het-zelfzaken verkopen wél nog rookmelders. Maar experts waarschuwen voor de kwaliteit. "Wie via ­gemeenten of brandweerkorpsen een rookmelder koopt, is zeker van de kwaliteit", zegt brandpreventiespecialist Tim Renders. "Onze vrees is dat mensen in hun zoektocht ­mogelijk minderwaardige ­apparaten kopen.”

Wat is dan een goede rookmelder? “Een goede rookmelder moet een CE-keuring hebben, een batterij met een levensduur van tien jaar én een testknop", besluit Renders.