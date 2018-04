Groot succes: eerste sushifestival lokt 10.000 mensen

Tessa Rens Greet Henderix

15 april 2018

19u30

Bron: VTM nieuws

0

Het eerste sushifestival van ons land heeft dit weekend ongeveer 10.000 mensen naar de Japanse tuin in Hasselt gelokt. Het festival was een initiatief van vier studenten en was in slechts drie uur tijd helemaal uitverkocht. Er was zelfs zoveel belangstelling dat ze besloten om nog een tweede dag in te lassen.