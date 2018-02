Groot slotfeest van 36 uur in Brusselse Recyclart al na enkele uren stilgelegd door politie: nachtlawaai, vechtpartij en zaal niet in orde

26 februari 2018

Het 36 uur durende slotfeest van het Kunstenhuis Recyclart onderin het Brusselse station Kapellekerk is in de nacht van zaterdag op zondag vroegtijdig beëindigd door de politie na oproepen over geluidsoverlast en een vechtpartij. Het gebouw was ook niet brandveilig.