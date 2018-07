Groot scherm in Antwerpen halverwege match afgebroken om naar Parijs gebracht te worden DILA BMK

14 juli 2018

17u32 0 De troostfinale van de Belgen was nog maar halverwege of de afbrekers van het grootste mobiele scherm ter wereld gingen al aan de slag op de Antwerpse Scheldekaaien.

“Er staat te weinig volk voor het grote scherm, dus werden de fans tijdens de rust vriendelijk verzocht naar het eerste, iets kleinere scherm te verhuizen”, zegt Olivier Deblaere van leverancier HD Ledshine. “Bovendien moeten wij ons met het scherm naar Parijs haasten. Morgenvroeg om 9 uur moet het scherm in Parijs over de Eiffeltoren klaar staan voor de finale Frankrijk-Kroatië”. Dat lijkt een onmogelijke opdracht maar het duurt slechts twee uur om het 144 vierkante meter grote scherm op te vouwen en in te pakken.

“Het volledige scherm, een high-end scherm van 16 bij 9 meter, is hydraulisch uitgerust en geautomatiseerd. Met twee man pakken we dit helemaal”, zegt Olivier. “Maar goed ook, in Parijs verwachten ze 90.000 fans voor ons scherm”.

Leuven

Ook in Leuven daagde er minder volk op voor de troosting. Op de Oude Markt daagden minder supporters op maar was het toch gezellig druk op de terrassen van de cafés. “Er is geen stoel meer vrij maar de middelste strook van het plein is eerder een wandelboulevard deze keer. Enkel ter hoogte van café Plaza staat veel volk rond het scherm. Dat is traditie tijdens wedstrijden van onze Duivels. Minder volk voor deze kleine finale maar aan enthousiasme zeker geen gebrek”, zegt Erik De Rop, voorzitter van vzw Oude Markt. Een gelijkaardig scenario in Het Depot in Leuven waar de supporters indoor konden kijken naar een groot scherm. Veel volk, veel enthousiasme maar geen uitverkocht huis.