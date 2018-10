Groot ontploffingsgevaar na gaslek in Oudenburg: centrum afgesloten, scholen en kinderdagverblijf ontruimd Bart Boterman

16 oktober 2018

10u18

Bron: Eigen berichtgeving 109 In Oudenburg is het centrum volledig ontruimd na een groot gaslek. Ook twee scholen en kinderdagverblijf Oogappeltjes werden ontruimd. Het gemeentelijk rampenplan werd afgekondigd. Het gaslek zou ontstaan zijn i n de kelder van de bibliotheek in de Hoogstraat.

In eerste instantie werd de school VBS Heilige familie en kinderdagverblijf Oogappeltjes ontruimd. Er is groot ontploffingsgevaar. De perimeter is ondertussen al verschillende keren uitgebreid: ook het centrum van Oudenburg is volledig ontruimd. Er zijn evacuaties aan de gang in de huizen in het centrum.

De inwoners konden terecht in Cc Ipso Facto, maar de sporthal is niet veilig genoeg meer gezien het ontploffingsgevaar. De tientallen schoolkinderen die er aanwezig zijn, worden overgebracht naar het bedrijf Facq - Claeys Verhelst in de Stationsstraat.

Perimeter verder uitgebreid

Uittredend burgemeester Peter Velle laat bussen inleggen om de mensen die in Ipso Facto aanwezig zijn ook naar Facq over te brengen. De perimeter wordt nog verder uitgebreid: er is ook beslist om de Arnoldusschool te ontruimen richting Facq -Claeys Verhelst.

“Het gemeentelijk noodplan is afgekondigd, het centrum van de stad wordt momenteel geëvacueerd en we zijn volop aan het overleggen met de hulpdiensten”, aldus burgemeester Velle. “Het gaat om een honderdtal inwoners die geëvacueerd worden.”

Ook probleem met hoogspanning

Ouders werden verwittigd om hun kinderen op te halen en naar huis te brengen. Het gaslek zou zich op de Zuidpoort bevinden vlakbij de bibliotheek. Er zou naast het gaslek een probleem met hoogspanning zijn waardoor het dichten van het lek moeilijk verloopt.

Ook het Rode Kruis is aanwezig en een operationele commandopost (CP-Ops) werd opgestart in de Marktstraat. De interventie is nog steeds bezig en kan nog een hele tijd duren. Momenteel mag niemand het centrum binnen.

UPDATE

