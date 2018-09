Groot onderzoek: "Leerkrachten werken gemiddeld 46 uur per lesweek" Redactie

19 september 2018

11u22

Bron: Belga 27 Leerkrachten werken gemiddeld 46 uur per lesweek. Dat blijkt uit ' Het Grote Tijdsonderzoek' dat werd uitgevoerd in opdracht van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). Het onderzoek is van belang om een beeld te kunnen schetsen van de werkdruk in het onderwijs, en dus ook voor de onderhandelingen over het loopbaanpact.

In totaal namen 9.596 leerkrachten uit het basis- en secundair onderwijs dit voorjaar deel aan het grootschalige onderzoek. De leraars werden in groepen onderverdeeld en hielden gedurende een week hun tijdsbesteding bij via een app. Ze noteerden hun werkuren, schreven op welke taken er werden uitgevoerd, waar dat gebeurde en met wie er werd samengewerkt. In totaal hadden ze de keuze uit 51 verschillende types van werkactiviteiten.

Administratie

Uit de resultaten blijkt dat de werktijd van een voltijdse leerkracht in het lager onderwijs 49 uur en 30 minuten per week bedraagt. In het secundair onderwijs is de wekelijkse werktijd 47 uur en 59 minuten. Twee derde van de werktijd gaat naar lesgeven en lesvoorbereidingen. De overige tijd vullen de leerkrachten in met onder andere administratie en professioneel overleg.



Dertig procent van de leraars is 's avonds tussen 19.30 uur en 21.30 uur nog thuis aan het werk. Ook op zondagavond is er een piek. Leerkrachten uit het middelbaar onderwijs besteden 41 procent van de totale werktijd thuis. Daarbij zijn ook vakanties inbegrepen. Bij leerkrachten uit het basisonderwijs is dat circa 27 procent.

Loopbaangesprekken

Met de resultaten kunnen de loopbaangesprekken met de sociale partners weer worden aangevat. Die waren in maart afgesprongen nadat minister Crevits onder andere had voorgesteld om leerkrachten in de tweede en derde graad 22 uur les te laten geven, in plaats van nu respectievelijk 21 en 20 uur.