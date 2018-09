Groot drugsdossier uitgesteld door gebrek aan veiligheidspersoneel, advocaten zijn het beu ADN

12 september 2018

16u29

Bron: Belga 0 Voor de Brusselse correctionele rechtbank had deze namiddag een omvangrijk drugsdossier behandeld moeten worden. Daar is niets van in huis gekomen omdat het Veiligheidskorps over te weinig personeel beschikte om de verdachten over te brengen uit de gevangenis en voor te leiden. De advocaten die in het dossier optreden, zijn dit soort situaties meer dan beu.

In het dossier worden tien verdachten vervolgd omdat ze een rol gespeeld zouden hebben in een omvangrijke en goed georganiseerde in- en uitvoer van heroïne vanuit Zuid-Afrika en Latijns-Amerika, via België en naar Griekenland, Spanje en Italië. In het Belgische luik van het dossier zitten enkele verdachten al meer dan een jaar in voorlopige hechtenis.

Vanmiddag zou de 24ste kamer van de Brusselse correctionele rechtbank zich eindelijk over het dossier buigen, maar tegen de namiddag kwam het bericht dat de gedetineerden niet overgebracht konden worden uit de gevangenis omdat het Veiligheidskorps over te weinig personeel beschikte. De rechtbank stelde het dossier dan maar uit naar 7 november, tot groot ongenoegen van de advocaten.

"Maat is vol"

"Dit sleept nu al meer dan drie jaar aan, de maat is echt vol", zegt meester Bart Siffert. "Elk dossier waarin drie gedetineerden of meer moeten voorgeleid worden, stelt een probleem voor het Veiligheidskorps. Advocaten en magistraten bereiden hun dossiers voor om dan op de zitting geconfronteerd te worden met een voldongen feit. Intussen moeten verdachten maar maandenlang op hun proces wachten."

In zijn toespraak naar aanleiding van het nieuwe gerechtelijk jaar kaartte Brussels procureur-generaal Johan Delmulle ook al het probleem aan. Hij uitte toen de vrees dat het nieuwe korps, de directie beveiliging bij de federale politie (DAB), weinig soelaas zou bieden.