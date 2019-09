Groot aantal Vlaamse tieners kampt met psychische klachten KVE

25 september 2019

08u25

Bron: Belga 4 Een groot deel van de Vlaamse tieners kampt met psychische klachten. Dat blijkt uit de eerste resultaten van een groot onderzoek van de KU Leuven, dat VRT NWS en Knack konden inkijken. Daarin werden bijna 2.000 Vlaamse tieners bevraagd over hun mentale gezondheid. Vooral sociale factoren blijken een grote rol te spelen.

In het onderzoek kregen 1.913 jongeren uit het eerste, derde en vijfde middelbaar van scholen over heel Vlaanderen een vragenlijst. Daarin moesten ze aangeven hoeveel last ze ondervinden van bepaalde psychische symptomen, zoals slecht slapen, angstig zijn, moeite hebben om zich te concentreren of denken aan de dood.

Uit de resultaten van de studie blijkt dat de meerderheid, bijna de helft van de ondervraagde jongeren, milde psychische klachten ervaart. Een op de drie geeft aan geen of zeer milde klachten te hebben, maar er zijn ook jongeren die matige (15,4 procent) tot zelfs zeer ernstige (2,2 procent) klachten hebben.

Volledig beeld

"Maar het is niet omdat je deze klachten af en toe hebt, dat er een probleem is met je geestelijke gezondheid. De aantallen lijken hoog, maar veel van de onderzochte klachten zijn eigenlijk kenmerkend voor tieners", zeggen de onderzoekers. Daarom willen ze volgend jaar en over drie jaar dezelfde jongeren opnieuw bevragen. "Op die manier zouden we echt een heel volledig beeld krijgen van hoe de psychische klachten evolueren en wat de oorzaak zou kunnen zijn van bepaalde problemen", zegt professor Inez Germeys van de KU Leuven.