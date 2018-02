Grondwettelijk Hof ziet geen graten in afname Belgische nationaliteit Belkacem KVE

Het Grondwettelijk Hof ziet geen graten in de wettelijke bepalingen die kunnen leiden tot de afname van de Belgische nationaliteit van Fouad Belkacem, de veroordeelde leider van Sharia4Belgium. Dat blijkt uit een arrest dat het Hof vandaag heeft geveld. Het is nu aan het Antwerpse hof van beroep om zich over de grond van de zaak uit te spreken.

Belkacem werd in januari 2016 veroordeeld tot twaalf jaar cel en een boete van 30.000 euro. Hij werd ook voor tien jaar uit alle rechten ontzet. De correctionele kamer van het Antwerpse hof van beroep bevond Belkacem schuldig aan het plegen van geweldmisdrijven en aan het leiden van een terroristische groep.

Nadien volgde een vordering om Belkacem de Belgische nationaliteit af te nemen. De veroordeelde terrorist werd in april 1982 in ons land geboren uit Marokkaanse ouders en verkreeg de Marokkaanse nationaliteit. In januari 1997 verkreeg zijn moeder bijkomend de Belgische nationaliteit, waardoor die ook aan Belkacem werd toegekend, bovenop de Marokkaanse nationaliteit.

Het hof van beroep stelde daarop een reeks prejudiciële vragen aan het Grondwettelijk Hof over de grondwettelijkheid van een reeks bepalingen in het Wetboek van de Belgische Nationaliteit die betrekking hebben op de vervallenverklaring. In zijn arrest van vandaag stelt het Hof dat de bepalingen niet indruisen tegen de Grondwet. Het hof van beroep moet nu beslissen of Belkacem de Belgische nationaliteit kwijtspeelt.