Grondwettelijk Hof vernietigt mobiliteitsvergoeding ‘cash for car’ LH

23 januari 2020

15u02

Het Grondwettelijk Hof heeft 'cash for car' vernietigd, een wet die het gebruik van bedrijfswagens moet ontraden. Zowel het opzet als sommige aspecten van de uitvoering zijn volgens het Hof "problematisch in het licht van de grondwettelijke beginselen van gelijkheid en niet-discriminatie".

‘Cash for car’, ook wel mobiliteitsvergoeding genoemd, laat werknemers toe hun bedrijfswagen in te ruilen voor meer loon, met dezelfde fiscale en sociale voordelen als de bedrijfswagen. Vijf organisaties, onder wie vakbonden en klimaatorganisaties, waren naar het Grondwettelijk Hof getrokken om de wet uit 2018 aan te vechten.

Met succes, zo blijkt nu. “Zowel het algemene opzet van de ontworpen regeling als bepaalde aspecten van de concrete uitwerking ervan zijn problematisch in het licht van de grondwettelijke beginselen van gelijkheid en niet-discriminatie”, zo staat in de conclusie van het arrest dat het Hof vandaag velde. Het Hof handhaaft de gevolgen tot, in voorkomend geval, nieuwe wetsbepalingen in werking treden en uiterlijk tot en met 31 december 2020. Tot dan blijft de regeling dus wel gewoon van kracht.

“Het Grondwettelijk Hof vernietigt op onze vraag cash for car. Cash for car lost mobiliteitsproblemen niet op, de begunstigden kunnen wagen verder blijven gebruiken. Daarnaast: ongerechtvaardigde fiscale koterij, voorbehouden aan werknemers die recht hebben op bedrijfswagen”, zo reageerde ACV-jurist Piet Van den Bergh op Twitter.

Het systeem van ‘cash for car’ is voor alle duidelijkheid niet hetzelfde als het mobiliteitsbudget. Die regeling blijft voorlopig gewoon bestaan. Werknemers kunnen bij het mobiliteitsbudget het geld dat ze normaal gezien aan hun bedrijfswagen spenderen, aanwenden voor andere maatregelen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld een kleinere wagen kiezen, of een deel van het budget gebruiken voor milieuvriendelijke verplaatsingen. Ook hier kunnen werknemers een deel van het bedrag cash opnemen, maar daar worden hogere belastingen op geheven dan bij cash for car.

Voor alle duidelijkheid: het mobiliteitsbudget, met stimulans om openbaar vervoer of zachte vervoersmiddelen te gebruiken, blijft uiteraard wel bestaan. Piet Van den Bergh(@ pietvdbergh) link