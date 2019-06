Grondwettelijk Hof vernietigt deel transgenderwet: naast M en V ook X mogelijk op identiteitspapieren KVDS

19 juni 2019

12u37

Bron: Belga 52 Binnenland Het Grondwettelijk Hof heeft een deel van de transgenderwet vernietigd. "Personen met een niet-binaire genderidentiteit moeten ook de mogelijkheid hebben om het geslacht in hun geboorteakte aan te passen aan hun genderidentiteit", zo oordeelt het. Dat betekent concreet dat er naast de keuze tussen M en V ook een derde mogelijkheid X voorzien moet worden.

Met de uitspraak haalt holebiorganisatie Çavaria haar slag thuis. Die organisatie was naar het Grondwettelijk Hof gestapt tegen de transgenderwet. Die wet, van kracht sinds 1 januari vorig jaar, voorziet onder meer dat transgenders geen medische geslachtsverandering meer moeten ondergaan om ook op hun identiteitsdocumenten hun geslacht te laten aanpassen. Tot dan toe was dat wel een vereiste.





Maar volgens Çavaria ging de wet nog niet ver genoeg omdat ze non-binaire personen (mensen die zich niet thuis voelen in de hokjes 'man' of 'vrouw') nog steeds uitsluit.

