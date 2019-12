Grondwettelijk Hof vernietigt btw-regels voor osteopaten kv

06 december 2019

16u41

Bron: Belga 0 Het Grondwettelijk Hof heeft vandaag de btw-regels voor osteopaten en chiropractors vernietigd. Dat meldt de Beroepsvereniging van de Belgische Osteopaten.

De beroepsverenigingen van chiropractors en osteopaten hadden verschillende vernietigingsberoepen ingediend tegen de wet van 26 december ter versterking van de jobcreatie en de koopkracht. De wettekst voorzag dat een bezoek aan de osteopaat en chiropractor onderworpen was aan btw.

In zijn arrest volgde het Grondwettelijk Hof het Europees Hof van Justitie, waar het al langer geleden prejudiciële vragen had gesteld. De rechters in Luxemburg hadden in juli geoordeeld dat prestaties van chiropractors en osteopaten ook een btw-vrijstelling moesten krijgen, net zoals die van artsen en paramedici.



De Beroepsvereniging is verheugd met de uitspraak. "Conclusie: de btw op een bezoek aan de osteopaat of chiropractor is illegaal", luidt het. "Het is nu aan de volgende regering om een reparatiewet te maken om beide zorgberoepen een statuut te geven dat ze definitief vrijstelt van btw".