Grondwettelijk Hof schroeft rechten pleegouders terug

Marc Coppens en Lieve Van Bastelaere

01 maart 2019

05u19 0 College of atheneum? Chiro of KSA? Communie of lentefeest? Pleegouders moeten straks om de haverklap naar de jeugdrechtbank om belangrijke beslissingen te nemen over de opvoeding. Het gevolg van een arrest van het Grondwettelijk Hof. “De rechten van het kind zouden moeten primeren op die van de biologische ouders”, fulmineert Lorin Parys (N-VA).

Volgens de meest recente cijfers (eind 2017) nemen 5.181 gezinnen in Vlaanderen de zorg van 7.115 pleegkinderen op zich. Op 1 september 2017 werd het statuut van de pleegouders officieel gewijzigd, waardoor zij bij de jeugdrechtbank een regeling met de biologische ouders konden laten homologeren over het nemen van belangrijke beslissingen in de opvoeding van het kind. Daardoor hoefden ze niet telkens terug te koppelen met de jeugdrechter alvorens ze een school kozen, het kind inschreven bij een jeugdbeweging of beslisten om hem of haar catechese te laten volgen in voorbereiding op communie en vormsel.

Vijf vzw’s die zich bezighouden met armoedebestrijding spanden echter een zaak aan bij het Grondwettelijk Hof, omdat volgens hen de rechten van de biologische ouders op een gezinsleven geschonden werden. En het Hof heeft hen nu gelijk gegeven. “Daardoor moeten pleegouders voor elke individuele beslissing opnieuw naar de jeugdrechtbank”, zegt Vlaams Parlementslid Lorin Parys (N-VA), die zelf twee pleegkinderen en één adoptiekind heeft. “Het arrest dwingt ons te overwegen om het in bepaalde gevallen gemakkelijker te maken om een deel van het ouderlijk gezag mee over te dragen.”

Verslaafd

“De filosofie in de pleegzorg is het gedeelde ouderschap tussen biologische en pleegouders. Maar door dit arrest is de slinger fel naar één kant doorgeslagen. Er wordt te veel geredeneerd vanuit de rechten van de biologische ouders, in plaats van de rechten van het kind. We moeten durven te kiezen voor het kind. Uit de praktijk ken ik het voorbeeld van een moeder met een verslavingsproblematiek. Haar kind wordt geplaatst en daarna heeft ze er nooit nog naar omgezien. Nu vindt zij dat haar zoontje moet worden besneden, want zij heeft het ouderlijke gezag. Dat is toch totaal niet logisch.”

Parys vreest bovendien dat heel wat pleegouders straks een onoverzichtelijk kluwen voor de kiezen krijgen. “Dat zit zo: zodra het arrest van het Grondwettelijk Hof in het Staatsblad gepubliceerd is, moeten alle beslissingen die genomen werden in het kader van de wetswijziging van 1 september 2017 opniéuw genomen worden. Wat de draagwijdte daarvan is, is voorlopig onduidelijk.”

Pleegzorg Vlaanderen kon gisteren nog niet reageren en gaat met de juridische dienst bekijken wat de gevolgen van het arrest zijn.