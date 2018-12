Grondwetspecialist: “Premier moet parlement vertrouwen vragen” ttr

10 december 2018

14u24

Bron: belga 6 Premier Charles Michel moet een regeringsverklaring in het parlement afleggen, waarna een debat moet volgen en een vertrouwensstemming. Dat zegt grondwetspecialist Mathias El Berhoumi (Université Saint-Louis-Bruxelles).

"We hebben duidelijk een nieuwe regering. Het vertrek van de N-VA, de grootste partij van de coalitie, houdt een belangrijke verandering in", stelt de constitutionalist. Hij verwijst ook naar het feit dat Charles Michel akte genomen heeft van het vertrek van de N-VA-regeringsleden en hun bevoegdheden verdeeld heeft over de drie overblijvende partijen. Bovendien verantwoordt het feit dat de regering nieuwe prioriteiten - koopkracht, veiligheid en klimaat - naar voren geschoven heeft, dat de regering naar het parlement moet trekken, vindt El Berhoumi.



Het ontbreken van een vertrouwensstemming "laat niet toe de werking van een minderheidsregering te verduidelijken". Hij wijst erop dat de huidige regering 24 zetels tekort heeft om een meerderheid te hebben. "De vraag is dus welke de verhoudingen zullen zijn tussen de oppositiepartijen en deze regering", aldus de professor van de Université Saint-Louis-Bruxelles.

Vandaag opperden oud-staatssecretaris Theo Francken en Groen al dat de regering Michel II het vertrouwen zou moeten vragen aan het parlement.