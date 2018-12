Grondwetexpert: “Ongezien dat partij met fundamentele bezwaren in regering blijft zitten” ttr

07 december 2018

08u51

Bron: Radio 1 14 Gisterenavond beklemtoonde premier Charles Michel (MR) in een nogal vage speech in de plenaire Kamer dat hij naar Marrakech gaat en de grondwet respecteert. “De grondwet is geen vodje papier”, klonk het. Maar veel definitieve antwoorden gaf Michel niet in zijn verklaring. Grondwetspecialist Christian Behrendt probeerde in ‘De Ochtend’ op Radio 1 duidelijkheid te scheppen.

“Er is in de grondwet een grondwettelijke vereiste van consensus. Dat betekent dat er in de ministerraad een consensus moet zijn voor een beslissing. Als die consensus er niet is, kan de beslissing niet genomen worden. De grondwet is ook een instrument dat iedereen op een bepaald moment verplicht om tot een oplossing te komen. Als dat definitief níet lukt en het dossier volledig geblokkeerd is, bestaat er een ander beginsel van de grondwet: “se soumettre, ou se démettre”, “ingeven of ontslag geven”, zei Behrendt in ‘De Ochtend’ op Radio 1.

Behrendt benadrukt dat de situatie op langere termijn niet houdbaar is. “Het was gisteren relatief surrealistisch. Als je niet weet dat N-VA in de meerderheid zit en je stapt de Kamer binnen, dan zou je tot de conclusie komen dat het een oppositiepartij is. Ik denk dat het in ons land nog nooit gebeurd is dat een partij met fundamentele bezwaren tegen de lijn van de regering in een regering zit en blijft zitten. Normaal trek je je dan terug en ga je in oppositie”, aldus de grondwetspecialist.

“Er moet zeker groen licht zijn binnen de regering om naar Marrakech en naar New York te trekken. De vraag is of één partij zich kan blijven verzetten, wetende dat er zo’n duidelijk groen licht is van het parlement”, gaat Behrendt verder. De meerderheid is momenteel zelfs zo groot dat die voldoende is om de grondwet te wijzigen. “Een resolutie is natuurlijk geen grondwetswijziging, maar 107 stemmen op 150, dat is meer dan een tweederdemeerderheid.”

Bekijk hier de toespraak van premier Charles Michel in de plenaire Kamer: