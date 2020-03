Grondwaterpeil opnieuw gestegen in Vlaanderen door overvloedige neerslag ttr

10 maart 2020

10u23 0 De overvloedige neerslag van de voorbije maand februari vertaalde zich in een inhaalbeweging in de grondwaterstanden die bijna overal in Vlaanderen beduidend stegen. Dat blijkt uit de nieuwe resultaten van de Vlaamse Milieumaatschappij.

Waar op 1 februari nog 75 procent van de grondwaterstanden zeer laag of laag was voor de tijd van het jaar, is dat aandeel op 8 maart teruggevallen tot 24 procent. Het aandeel hoge en zeer hoge grondwaterstanden voor de tijd van het jaar is op 8 maart toegenomen van 1,3 procent op 1 februari tot 52 procent. De grondwaterstanden zijn beduidend beter voor de tijd van het jaar dan in dezelfde periode vorig jaar.

Voor de komende maand wordt een verdere stijging van het grondwaterpeil verwacht door het verder insijpelen van de recente regen en de regen die we de komende dagen verwachten. Enkel in Vlaams-Brabant en in het zuiden van Limburg kunnen ook volgende maand nog enkele lage grondwaterstanden voorkomen. Zeer hoge grondwaterstanden worden vooral in de noordelijke helft van Vlaanderen, met name in Antwerpen, verwacht.

“Dat het peil van het grondwater op de meeste plaatsen in Vlaanderen terug tot bijna normale waarden voor de tijd van het jaar is gestegen, is goed nieuws. Maar bovenal was dat broodnodig. Het is belangrijk dat we nu voldoende reserve opbouwen om gewapend te zijn bij een eventuele droge periode later dit jaar”, zegt Zuhal Demir (N-VA), Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.