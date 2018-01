Grondige renovatie Leopold II-tunnel zal drie jaar duren ep

24 januari 2018

14u37

Bron: Binnenland 1 Het consortium Circul 2020 van de partners Besix, Jan de Nul en Engie krijgt vanaf 1 mei 2018 het beheer van de Leopold II-tunnel in handen. Zij zullen instaan voor de drie jaar durende renovatie en het 25 jaar lange onderhoud van de langste tunnel van het land. Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet (sp.a) ondertekende vandaag samen met de betrokken partijen officieel het Design Build & Maintain contract. De tunnel wordt in de zomer van 2018 een eerste keer volledig afgesloten voor de renovatie.

Om de hinder tijdens de renovatiewerken zo veel mogelijk te beperken wordt de tunnel enkel tijdens de vakantiemaanden juli en augustus en tijdens het jaar in de nachten van zondag tot donderdag volledig afgesloten. Buiten de zomermaanden blijft de tunnel open tijdens de dag en op vrijdag- en zaterdagnacht.

Het consortium Circul 2020 gaat de samenwerking aan via een DBM-formule waarbij de renovatie, die binnen de termijn van 39 maanden moet gebeuren, gekoppeld is aan een onderhoudsfase van 25 jaar. In totaal is het contract goed voor 462,6 miljoen euro voor de komende 28 jaar. Daarvan gaat 264,7 miljoen euro naar de renovatie, is er 13,1 miljoen euro voor de onderhoudskost tijdens de werken en 4,5 miljoen financieringskost. Voor de onderhoudsfase van 25 jaar is 180,3 miljoen euro voorzien.

Verschillende fases

"Op deze manier zijn we zeker dat er kwaliteit afgeleverd wordt, aangezien Circul 2020 achteraf ook instaat voor het onderhoud", aldus minister Smet.

De werken zullen in verschillende fases gespreid worden, waarvan de zwaartepunten telkens in de zomermaanden liggen. In de zomer van 2018 begint de eerste grote renovatie met de verwijdering van het asbest dat zich in een zwarte verflaag bevindt. Na de zomer is het de beurt aan de zijwanden en de betonnen dakplaten om vervangen te worden. De waterdichtingsproblemen zullen van binnen in de tunnel aangepakt worden en er komt een brandbescherming. Tijdens de zomersluitingen van 2019 en 2020 zal het wegdek vervangen worden. Daarnaast komen er ook nog 17 nieuwe nooduitgangen.

"Iedereen is zich ervan bewust dat de tunnel aan het einde van zijn levensduur is. Het is nu tijd om de problemen zoals het beton en de waterdichting aan te pakken en ook op gebied van veiligheid en esthetiek de tunnel te verbeteren", stelt Jean Polet, general manager van Besix.

Bijna nieuw

De tunnel zal ook esthetisch aangepakt worden met nieuwe led-verlichting en zijwanden die aan de hand van illustraties tonen waar de autobestuurder zich bevindt, bijvoorbeeld in Molenbeek of onder het kanaal. "Het is meer dan een facelift van de tunnel. We kunnen zeggen dat we bijna een nieuwe tunnel bouwen", besluit minister Smet.

De Leopold II-tunnel is met zijn 2,6 kilometer de langste tunnel van het land. Dagelijks pendelen er zo'n 40.000 voertuigen door de tunnel. Een uitgebreide communicatiecampagne over de omleidingen en andere begeleidende maatregelen volgt op een later tijdstip.