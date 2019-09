Groepsvordering Test Aankoop tegen Ryanair van start IB

13 september 2019

04u14

Bron: Belga 0 De collectieve rechtszaak die consumentenorganisatie Test Aankoop opstartte tegen de Ierse lagekostenmaatschappij Ryanair, wordt vandaag ingeleid. Voor de Franstalige ondernemingsrechtbank van Brussel zullen dan de conclusietermijnen worden bepaald. Volgens Test Aankoop hebben tot nu toe zowat 1.150 mensen zich aangemeld voor de groepsvordering.

Doel van de 'class action' is om een schadevergoeding te krijgen voor de naar schatting 40.000 reizigers die vorige zomer hinder ondervonden van de verschillende stakingen van Ryanair-personeel op de luchthavens van Zaventem en Charleroi. Test Aankoop meent dat die passagiers samen recht hebben op minstens 16 miljoen euro.

Test Aankoop telde tijdens de stakingsdagen (op 25 en 26 juli, 10 augustus en 28 september) meer dan 170 vertraagde of geannuleerde vluchten van en naar de beide luchthavens. Volgens de consumentenorganisatie hebben de getroffen reizigers recht op een extra compensatie bovenop de terugbetaling van hun ticket of hun herboeking. Die compensatie, voorzien in Europese regels, bedraagt 250 tot 600 euro, afhankelijk van de afstand van de vlucht.

“Stakingen buiten wil van Ryanair om gehouden”

Maar Ryanair weigert die compensatie te betalen. Volgens de maatschappij hebben de reizigers er geen recht op omdat de stakingen buiten de wil van de luchtvaartmaatschappij om zouden hebben plaatsvonden. Een redenering die door Test Aankoop wordt betwist.

De rechter zal eerst moeten beslissen of de zaak van Test Aankoop ontvankelijk is. Nadien zal het ook van de rechter afhangen of de getroffenen allemaal automatisch in de zaak worden opgenomen (opt-out), of dat ze zich één voor één moeten aanmelden (opt-in). De verwachting is dat de class action-procedure minstens een jaar zal duren.

De zitting van vandaag is louter een inleidende zitting om de conclusietermijnen te bepalen. Er zal nog niet worden gepleit.