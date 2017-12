Groepsverkrachtingen nemen toe in ons land, grootste stijging in Antwerpen SPS

De politie heeft vorig jaar opnieuw meer feiten van groepsverkrachting geregistreerd nadat het aantal gedurende vier jaar naar omlaag ging. In 2016 ging het om 211 feiten tegen 189 in 2015. Het jaar voordien werden 201 feiten vastgesteld, in 2013 233 en in 2012 258. Zo blijkt uit het antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) op een schriftelijke vraag van Nele Lijnen (Open Vld).

De meeste groepsverkrachtingen werden vorig jaar in het gerechtelijk arrondissement Brussel-Hoofdstad (45) geregistreerd, gevolgd door Antwerpen (41), Luik (21) en Henegouwen (16). Ook de stijging in 2016 is vooral te wijten aan de toename in Antwerpen (van 18 tot 41), Brussel-Hoofdstad (van 38 tot 45) en Waals-Brabant (van 2 tot 10). In Oost-Vlaanderen (van 25 tot 13) en Luik (van 28 tot 21) was er een duidelijke afname.