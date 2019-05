Groepsverkrachting tienermeisje vond plaats tijdens compleet uit de hand gelopen verjaardagsfeestje KVDS

21 mei 2019

10u08

Bron: Sud Presse 32 Binnenland Er zijn meer details bekend geraakt over de groepsverkrachting van een minderjarig meisje in Chaudfontaine, in de provincie Luik. Zeven jongeren tussen 13 en 18 jaar zijn daarvoor aangehouden. De feiten zouden gebeurd zijn op een verjaardagsfeestje. Een feestje dat helemaal uit de hand liep, volgens verklaringen van de verdachten.

Alles vond plaats in de nacht van 30 op 31 maart, zo melden de kranten van Sud Presse, in een woning in de rue du Centre in Ninane, op 10 kilometer van Luik. Ouders waren er niet aanwezig. Volgens de verdachten vloeide de alcohol rijkelijk en werd er ook cannabis gebruikt.

13 jaar

Het is onduidelijk hoeveel aanwezigen er precies waren, maar uiteindelijk bleven ze met zeven jongens en een meisje over. De jongste jongen was amper 13 jaar, de oudste 18. Volgens het parket van Luik zou het meisje enkele van de jongens goed gekend hebben.





Volgens de verklaringen van de verdachten zouden ze het meisje niets hebben toegediend zonder dat ze ervan wist, maar ze geven wel toe dat ze misbruik maakten van het feit dat ze bewusteloos raakte. Dat is ook te zien op een video die een van hen maakte en die later verspreid werd via Snapchat. De jongen zou het misbruik 3 tot 4 uur lang aan een stuk door gefilmd hebben. Hij zou de enige zijn die het meisje zelf niet seksueel misbruikte.

De jongeren verklaarden volgens Sud Presse aan de speurders dat alles compleet uit de hand liep. Ze zouden eerst “een beetje” geprofiteerd hebben van de toestand van het meisje en toen ze niet reageerde, zouden ze steeds verder gegaan zijn. Elk om beurt en met steeds minder remmingen. Intussen moedigden ze elkaar aan, lachten ze en namen ze foto’s met hun smartphone.

Paniek

Op het einde van het filmpje is te zien hoe ze in paniek schieten en beginnen te vrezen dat het meisje in een coma zal gaan. Ze proberen haar bij kennis te brengen, maar ze reageert niet.

Het is niet duidelijk hoe de avond precies afliep, maar het meisje zou later naar de politie gestapt zijn en haar verhaal gedaan hebben. De politie slaagde erin om de verdachten te identificeren en hun rol in de feiten te bepalen. Vorige week dinsdag en donderdag werden de zeven – vijf minderjarigen en twee 18-jarigen, volgens het parket van Luik – opgepakt en ondervraagd.

Gesloten instelling

De minderjarigen zijn ondergebracht in een gesloten instellingen en de twee meerderjarigen in de gevangenis van Lantin. Naast de zes jongeren die het misbruik pleegden en de jongen die alles filmde, zou ook iedereen die de beelden verspreidde, vervolging riskeren.

Het parket van Luik liet intussen weten niet meer te communiceren over de zaak omdat het dossier erg delicaat is. Omdat zowel het slachtoffer als vijf van de verdachten minderjarig zijn.