Groep wetenschappers moet Vlaanderen voorbereiden op nieuwe piek kv

11 april 2020

05u40

Bron: Belga 3 Een nieuwe raad met negen vooraanstaande wetenschappers moet ons voorbereiden op een volgende piek van het virus. Dat schrijft De Morgen vandaag. Ze mogen van de Vlaamse regering 2,5 miljoen euro uitbesteden aan verder onderzoek naar de werkzaamheid van een vaccin, de binnenlandse productie van mondmaskers en een analyse van de impact van de lockdown.

De wetenschappelijke COVID-raad, die donderdagavond voor het eerst samen kwam, bestaat uit onderzoekers van alle Vlaamse universiteiten en het Tropisch Instituut voor Geneeskunde. De meest in het oog springende namen zijn voorzitter Jo Bury, de algemeen directeur van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie, Johan Neyts, viroloog aan het Rega instituut (KU Leuven), en microbioloog Herman Goossens (UAntwerpen).

"De meest acute, wetenschappelijke vragen kunnen we dankzij deze 2,5 miljoen euro onderzoeken", zegt voorzitter Bury. "Bij een volgende piek van COVID-19 of bij de opvolger COVID-20 moeten de resultaten er zijn. COVID-20 verwachten we volgende winter. We willen absoluut een nieuwe uitbraak op wetenschappelijk verantwoorde wijze kunnen bestrijden."



Er komen dan ook uitvoerige tests op de bestaande antivirale middelen om te onderzoeken of zij werkzaam kunnen zijn in de strijd tegen het nieuwe coronavirus. Concreet gaat het om Remdesivir, dat werd ingezet tegen ebola, en lopinavir/ritonavir, dat nu wordt gebruikt tegen hiv.

Verder moet de raad met wiskundige modellen de verdere verspreiding van het virus in kaart brengen. En vooral: wat de impact is van de lockdownmaatregelen en de afbouw daarvan.

Daarnaast is er verder onderzoek nodig naar de besmettingsgraad van de bevolking, in welke mate mensen immuniteit opbouwen en hoelang ze dan beschermd blijven. Minstens even belangrijk is het onderzoek naar de productie van mondmaskers, bijvoorbeeld via 3D-printers, en beademingstoestellen. Dat moet voorkomen dat er opnieuw enorme tekorten ontstaan van beschermingsmateriaal in de zorgsector.

De Vlaamse regering wil dat de onderzoeksprojecten op 1 juni van start gaan.