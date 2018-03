Groep Verbist zet stap opzij bij vleesbedrijf Veviba, Waalse regering zoekt overnemer HR

19 maart 2018

15u34

Bron: Belga 0 Sogepa, de financiële arm van het Waals gewest, zoekt kandidaat-overnemers voor vleesbedrijf Veviba in Bastenaken. Dat laat het kabinet van Waals minister van Economie Pierre-Yves Jeholet (MR) weten. Sogepa verspreidt vandaag nog een memo voor kandidaat-overnemers.

Vleesbedrijf Veviba in Bastenaken, een filiaal van de groep Verbist, kwam in opspraak nadat er fraude met de vervaldata van het vlees werd vastgesteld. Minister van Landbouw Denis Ducarme (MR) trok de erkenning van het slachthuis daarop in. De Waalse regering besliste bovendien een crisismanager van Sogepa aan te stellen.

Het kabinet van Waals minister Jeholet bevestigt nu dat de groep Verbist ermee akkoord gaat een stap opzij te zetten. Dat nieuws stond maandag al in Le Soir. Sogepa verspreidt deze namiddag nog een memo waarna kandidaten een "niet-bindend aanbod" kunnen doen, waarin ze hun interesse laten blijken. Dat kan nog tot woensdag om mindernacht. Alle kandidaturen worden daarna onderzocht.