Groep van vijf jongens randt minderjarig meisje aan na fuif in Limburgse Neerpelt KVDS BVD

04 februari 2018

10u12

Bron: Eigen Berichtgeving 0 De politie van de zone HANO is op zoek naar vijf jongeren die een minderjarig meisje (17) aangerand zouden hebben na een fuif in Sint-Huibrechts-Lille, een deelgemeente van het Limburgse Neerpelt. De feiten zouden vorig weekend gepleegd zijn na de fuif Liller Giganacht in de parochiezaal van Lille.

Het meisje zou tussen half twee en twee uur op zondagmorgen 28 januari het feestje verlaten hebben en op de parking van het parochiecentrum benaderd zijn door een groep van vijf jongeren. Die zouden haar vervolgens hebben aangerand. De daders worden rond de 20 jaar geschat. Een van hen zou volgens het slachtoffer een grijze trui hebben gedragen.

De jonge vrouw was erg onder de indruk van de feiten en contacteerde de politie om aangifte te doen. Die laatste heeft nu een oproep gedaan naar getuigen of mensen die iets weten over de zaak. Iedereen kan zich melden bij de politiezone HANO tijdens de kantooruren op 011/44.08.20