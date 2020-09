Groep van Tien wil federaal actieplan met verschillende maatregelen voor drie periodes: coronaperiode, relance en post-corona HLA

07 september 2020

18u41

Bron: Belga 0 De sociale partners, verzameld in de Groep van Tien, vinden dat er nood is aan een federaal actieplan met maatregelen die inspelen op drie verschillende periodes: de coronaperiode, de relance en de post-coronaperiode. Werkgevers en werknemers beseffen dat sanitaire maatregelen noodzakelijk zullen blijven tot er een vaccin is. Dat zal mogelijk nog een jaar op zich laten wachten, maar "we moeten vermijden dat in onze samenleving het sociale en economische leven nogmaals danig ingeperkt wordt", luidt het in de verklaring van de Groep van Tien.

De Groep van Tien wil met de federale overheid in overleg gaan over het overkoepelde actieplan dat ze wil uitwerken. Voor de coronaperiode formuleren de sociale partners wegens de hoogdringendheid al een aantal voorzetten. Ze formuleren ook al een aantal relancemaatregelen en werken aan een ruimer relanceplan voor de periode na de crisis.

De Nationale Veiligheidsraad van september moet voor de sociale partners een stabiel en duidelijk kader aan maatregelen vastleggen dat van toepassing blijft tijdens de coronaperiode. Er is ook nood aan een betere en snellere afstemming met alle sociale partners en er moet gestreefd worden om alle economische activiteiten zo maximaal mogelijk te laten plaatsvinden. De betrokken sectoren moeten betrokken worden bij het nemen van beperkende maatregelen.

De sociale partners dringen aan op de correcte toepassing van de sanitaire maatregelen en de geldende protocollen bij het ontplooien van economische activiteiten. Ze zien de voordelen van telewerk, maar zijn ook bezorgd over de effecten op werknemers en bedrijven van de aanbevelingen ter zake van de Nationale Veiligheidsraad.

Simultane samenwerking

Om de economische herneming en de productiviteitsgroei te bevorderen moet voor de Groep van Tien ingezet worden op de digitalisering en de verhoging van de productieve investeringen. Inzake digitalisering moeten de betrokken actoren de handen in elkaar slaan. De hefbomen voor een goed functionerende economie en arbeidsmarkt bevinden zich zowel op federaal niveau als op dat van de deelentiteiten, maar ook op sector- en ondernemings- en individueel niveau. Daarom roepen de sociale partners alle betrokken partijen en overheden op om interregionaal samen te werken.

Dat betekent dat er simultaan gewerkt moet worden op volgende assen: onderwijs en opleiding die inzetten op toekomstgerichte skills; het mobiliseren van talent van alle werkzoekenden, via heroriëntering en herinschakeling; levenslang leren als sleutelstrategie waarbij ingezet wordt op duurzame en toekomstgerichte competenties en attitudes; drempels verlagen, onder meer via inlooptrajecten en experimenten die aanwerving, arbeidsmobiliteit, herinschakeling en inclusiviteit bevorderen; een transitiepool, waar private en publieke spelers de krachten bundelen om heroriënteringen van werknemers over sectoren en beroepen heen te faciliteren en begeleiden; een toekomstgericht overleg om verandering te sturen; en tot slot een level playing field dat alle werkgevers/opdrachtgevers en werkenden toelaat om met gelijke wapens te strijden en dat duurzame groei, werkgelegenheid, ondernemerschap en sociale zekerheid bevordert.

Investeringen

De Groep van Tien pleit ook voor een inhaalbeweging door middel van een ambitieus publiek investeringsprogramma door federale, regionale en lokale overheden. Geplande investeringen moeten versneld worden uitgevoerd. De uitvoering ervan moet gemonitord worden. De ambitie voor publieke investeringen voor de komende toen jaar moet aanzienlijk worden verhoogd: van 2,2 pct van het bruto binnenlands product (bbp) zouden de overheidsinvesteringen moeten evolueren naar minimum 4 pct van het bbp over 10 jaar.

Verder is er een grote nood aan investeringen die ons voor de toekomst wapenen tegen waterschaarste of overstromingen, luidt het nog in de verklaring van de Groep van Tien. Ook de investeringen in het kader van de digitalisering geven een boost aan het groeipotentieel van de economie. Het inzetten van Europese fondsen is voor de sociale partners cruciaal voor het investeringsbeleid.

Tot slot wijst de Groep van Tien op het belang voor de Belgische economie van een snel herstel van de export, reizen binnen en buiten de landsgrenzen en internationale investeringen.

