Groep valt Gents kraakpand binnen en raakt slaags met Roma 01u30

Bron: VTM NIEUWS 16 Photo News Een twintigtal personen is gisteravond binnengevallen in een gekraakt huis in Gent. Dat bevestigt de lokale politie van Gent aan VTM NIEUWS. Ze hadden het gemunt op de Roma die er het pand gekraakt hebben. De politie kwam snel ter plaatse, maar één agent raakte lichtgewond. De politie onderzoekt of het gaat om voetbalsupporters die amok gemaakt hebben na de voetbalmatch tussen AA Gent en Standard.

Een twintigtal personen verzamelde gisteravond aan het gekraakte huis op het Stapelplein 34 in Gent. Ze vielen het pand binnen en het kwam tot een schermutseling met de Roma die het pand kraakten.



De agenten kwamen snel ter plaatse, omdat ze al paraat stonden om de veiligheid te garanderen na de match tussen AA Gent en Standard. De politie pakte zes mensen op. Een agent raakte lichtgewond met schaafwonden aan zijn hand.



De politie onderzoekt of de mensen die het pand binnenvielen voetbalsupporters waren.



Maandag ontdekte een huurder in Gent dat zijn pand gekraakt werd door dertien Romazigeuners. Het parket heeft een onderzoek geopend.