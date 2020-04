Groenvoorzitster Almaci: “Tijd voor groen relancebeleid” JG

16 april 2020

15u23

Bron: Belga 2 Een groen relancebeleid, dat heeft het land volgens Groenvoorzitster Meyrem Almaci nodig na de coronacrisis. Ze pleit voor een duurzaam herstel en vraagt een eenmalige solidariteitsbijdrage van de Belgische multimiljonairs.

Almaci wil geen 'business as usual' na de crisis. Ze pleit er bijvoorbeeld voor meer in te zetten op korte ketens en eigen maakindustrie of Europese samenwerking en solidariteit.

"Ik pleit voor een krachtdadig investeringsbeleid om de economie op een duurzame en sociaal rechtvaardige manier te herstellen, met respect voor de grenzen van onze planeet", stelt de Groenvoorzitster. "We hebben nu een historische kans om de omslag te maken naar een groene transitie. Daarbij moet de mens hierbij centraal staan, niet de economie."

Zo pleit ze onder meer voor duurzame bedrijfsmodellen die beroep kunnen doen op overheidssteun, zodat de winsten naar de samenleving terugvloeien. Er mag geen blanco cheque komen, klinkt het. Almaci vraagt daarbij een rechtvaardige welvaartsgarantie, met een sociale correctie zodat werken altijd aantrekkelijker blijft.

Ook wil Groen dat de de expertengroep die de regering adviseert over de exitstrategie uit de coronacrisis, versterkt wordt met klimaat- en armoedebeleidspecialisten.

Almaci wijst ook op de uitzonderlijke omstandigheden van de coronacrisis, met hoge kosten en krimpende inkomsten. "Ook de superrijken moeten vandaag een inspanning leveren via een tijdelijke maatregel. Daar bestaat op dit ogenblik een breed maatschappelijk draagvlak voor. De Hoge Raad voor Financiën moet daarover een voorstel formuleren en nadien moet de fiscaliteit in het algemeen eenvoudiger en rechtvaardiger.”

Na de crisis vraagt de Groenvoorzitster tot slot de nodige waardering voor de zorgsector. "Niet alleen met symbolisch applaus, maar ook in harde cash."