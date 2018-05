Groenen willen werkloosheidsuitkering voor wie zelf ontslag neemt TK

29 mei 2018

12u10

Bron: Belga 0 Ecolo-Groen wil dat werknemers die zelf ontslag nemen recht krijgen op een werkloosheidsuitkering, zodat ze hun carrière een nieuwe wending kunnen geven zonder al te groot financieel risico. De groene fractie dient daarvoor in de Kamer een wetsvoorstel in.

Het voorstel voorziet dat mensen maximum drie keer in hun loopbaan hun job kunnen opzeggen en recht krijgen op een werkloosheidsuitkering. Ze moeten dan wel een specifiek traject volgen via de VDAB (of Actiris in Brussel en Forem in Wallonië).

"Werknemers die vandaag ontslag nemen worden letterlijk gestraft omdat ze een carrièrewending willen. Dat past niet meer in de arbeidsmarkt van de 21ste eeuw. Het is dus tijd om de wetgeving hierover aan te passen", zegt Ecolo-kamerlid Gilles Vanden Burre.

"We willen iedereen de kans geven om zich te heroriënteren, om van job te veranderen of om een onderneming te beginnen zonder door het systeem bestraft te worden. Dit zal een positieve impact hebben op de persoonlijke ontwikkeling, het welzijn op het werk en de arbeidsmobiliteit; fundamentele uitdagingen van onze tijd", zegt Vanden Burre. Hij meent dat de maatregel ook mee een oplossing kan bieden voor de vele vacatures waar nu geen geschikt personeel voor gevonden wordt.